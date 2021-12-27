Расписание второго игрового дня молодёжного чемпионата мира – 2022

Сегодня, в ночь с 27 на 28 декабря мск, в Канаде продолжатся матчи молодёжного чемпионата мира 2021 года по хоккею. Во второй день турнира будет проведено четыре встречи, в том числе состоится и матч с участием сборной России. Соперником команды Сергея Зубова станет сборная Швейцарии.

22:00. Австрия U20 – Финляндия U20;

00:30. Россия U20 – Швейцария U20;

03:00. Германия U20 – Чехия U20;

05:30. Швеция U20 – Словакия U20;

Напомним, молодёжный чемпионат мира проходит в Канаде с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года. Матчи проводятся в Эдмонтоне и Ред-Дире. Сборная России выступает в группе В с командами Швеции, США, Словакии и Швейцарии. В другой группе четыре путёвки в плей-офф разыгрывают сборные Канады, Финляндии, Чехии, Германии и Австрии. Действующим победителем турнира является команда США, в финале МЧМ-2021 переигравшая сборную Канады.