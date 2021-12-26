Финляндия и Германия перед матчем на МЧМ-2022 почтили память погибшего 18-летнего игрока
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В эти минуты в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит стартовый матч молодёжного чемпионата мира 2022 года между командами Финляндии и Германии. По окончании первого периода финны ведут со счётом 1:0.
Матч начался с минуты молчания в честь 18-летнего хоккеиста немецкого клуба «Лёвен» Никласа Кауса, который погиб от травм, полученных во время игры.
Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.
Первую шайбу в матче и на турнире забросил нападающий сборной Финляндии Брэд Ламберт.
Напомним, сборная России начнёт выступление на МЧМ-2022 матчем с командой Швеции. Встреча состоится в ночь с воскресенья на понедельник. Начало — в 0:30 мск.
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