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Канадский защитник Оуэн Пауэр стал автором первого хет-трика на МЧМ-2022

Канадский защитник Оуэн Пауэр стал автором первого хет-трика на МЧМ-2022
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В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» в эти минуты проходит встреча группового этапа молодёжного чемпионата мира – 2022, в котором номинальные хозяева льда – сборная Чехии принимают фактических хозяев турнира – сборную Канады. Завершился 2-й период, счёт – 5:3 в пользу канадской сборной.

Защитник сборной Канады Оуэн Пауэр уже во втором периоде оформил первый на турнире хет-трик. Сначала хоккеист забил в первом периоде, а затем забросил две шайбы во втором периоде с промежутком чуть больше минуты.

Пауэр является первым номером драфта НХЛ 2021 года, его выбрал «Баффало Сэйбрз». Также 19-летний канадец является действующим чемпионом мира, на турнире в Латвии Пауэр сделал три голевые передачи.

Оуэн Пауэр стал первым в истории канадским защитником, оформившим хет-трик на молодёжном чемпионате мира по хоккею, сообщает в «Твиттере» официальный аккаунт сборной Канады.

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