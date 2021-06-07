«Ноунеймы» из Канады. Над ними смеялись даже на родине, а они стали чемпионами мира

Накануне, 6 июня, сборная Канады в финальном матче чемпионата мира 2021 года по хоккею нанесла поражение команде Финляндии (3:2 ОТ). Благодаря этой победе канадские хоккеисты в 27-й раз добились победы на чемпионате мира, заодно взяв реванш у финнов за поражение двухлетней давности. Со второй попытки родоначальники хоккея использовали шанс догнать сборную СССР/России (27) по наградам высшего достоинства на мировых первенствах.

После трёх поражений на старте турнира многие списали канадскую сборную со всех счетов, и действительно существовали реальные расклады, при которых «кленовые листья» впервые в своей истории могли не выйти из группы. Но канадцы пробились в медальный раунд, где последовательно обыграли три лучшие сборные турнира согласно рейтингу группового этапа – Россию, США и Финляндию. Канада стала первой в истории сборной, выигравшей чемпионат мира, при этом потерпев четыре поражения по ходу турнира. Перед стартом первенства многие канадские болельщики в комментариях называли своих игроков «ноунеймами», однако именно они стали чемпионами мира. Изучаем их победный состав.

Вратари

Дарси Кемпер, 32 года («Аризона Койотс»)

32-летний вратарь стал одним из главных виновников канадского провала на старте турнира. Кемпер никак не мог адаптировать к большим площадкам, допускал нелепые ошибки и пропускал дешёвые шайбы. Однако в плей-офф Дарси чудесным образом преобразился и продемонстрировал игру, за которую несколько лет назад был удостоен вызова на Матч звёзд НХЛ. Кемпер провёл три отличных матча подряд, став фундаментом чемпионской команды.

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Эдин Хилл, 25 лет («Аризона Койотс»)

Любопытно, что бэкапом Кемпера на этом турнире выступил его же сменщик по «Аризоне» – 25-летний Хилл. На мировом первенстве Эдин провёл три матча, в одном из них заменив Кемпера по ходу матча. Последней игрой на мировом форуме для Хилла стал победный матч со сборной Италии, в плей-офф он участия уже не принимал.

Майкл ДиПьетро, 21 год («Ванкувер Кэнакс»)

Самый молодой из вратарской бригады «кленовых» на турнире в Риге пребывал в роли болельщика своей сборной. Майкл не провёл на льду ни одной секунды, лишь в двух матчах угодив в заявку канадской команды.

Защитники

Брэйден Шнайдер, 19 лет («Брэндон Уит Кингз», WHL)

Для 19-летнего представителя Западной хоккейной лиги нынешний сезон получился невероятно насыщенным. Прошлым летом Шнайдер был выбран «Нью-Йорк Рейнджерс» в первом раунде драфта НХЛ под общим 19-м номером. В январе Брейден в составе молодёжной сборной Канады стал серебряным призёром чемпионата мира, а сам защитник отметился заброшенной шайбой в полуфинальном матче с командой России (5:0). После удачной игры на МЧМ Шнайдер дебютировал в АХЛ в составе фарм-клуба «Рейнджерс», а теперь стал чемпионом мира на взрослом уровне.

Джейкоб Бернар-Докер, 20 лет (университет Северной Дакоты, NCAA)

Этот молодой защитник большую часть нынешнего сезона провёл в студенческой лиге Северной Америки, защищая цвета университета Северной Дакоты. В NCAA Джейкоб провёл 27 матчей, в которых набрал 18 (5+13) очков, после чего получил шанс дебютировать в НХЛ за «Оттаву». В регулярном чемпионате Бернар-Докер сыграл всего пять матчей, не отметившись результативными действиями. На победный чемпионат мира попал случайным образом, заменив отказавшегося от выступления за национальную команду по медицинским соображениям Кевина Баля.

Колин Миллер, 28 лет («Баффало Сэйбрз»)

28-летний финалист Кубка Стэнли 2018 года в составе «Вегас Голден Найтс» должен был стать ведущим защитником канадцев на минувшем ЧМ, но из-за травмы был вынужден досрочно завершить выступление на турнире. В Риге Миллер успел провести всего четыре матча.

Марио Ферраро, 22 года («Сан-Хосе Шаркс»)

После травмы Миллера одну из ведущих ролей в канадской обороне пришлось взваливать на себя 22-летнему защитнику Ферраро. За плечами этого хоккеиста всего два сезона на уровне НХЛ, в течение которых он был основным защитником в своём клубе.

Николя Боден, 21 год («Чикаго Блэкхоукс»)

Для 21-летнего защитника «Чикаго» минувший регулярный чемпионат также стал вторым в НХЛ, вот только в отличие от Ферраро, Николя не является ключевым игроком своего клуба. В дебютном сезоне в лиге Боден провёл всего один матч, тогда как в этом году сыграл 19 игр. На ЧМ сыграл неброско, но общей картины не портил.

Оуэн Пауэр, 18 лет (университет Мичигана, NCAA)

Вне всяких сомнений, наиболее примечательная фигура среди защитников в этом созыве сборной Канады. 18-летний Пауэр является главным фаворитом предстоящего драфта НХЛ, и болельщики «Баффало Сэйбрз» могут уже смело представлять Оуэна в своей команде. Должно произойти настоящее чудо, чтобы менеджеры «клинков» прошли мимо Пауэра на драфте.

Фото: Getty Images

«У Пауэра с каждым матчем растёт уверенность, этот парень будет суперзвездой. Мы все знаем, что у него есть талант и мастерство, но то, что он делает сейчас, на таком уровне, в 18 лет… Его в этом году высоко задрафтуют. Он будет великолепен. Нам нравится, как он играет, сегодня он заслужил звание лучшего игрока и часы», — восхищался своим защитником главный тренер канадцев Жерар Галлан.

Трой Стечер, 27 лет («Детройт Ред Уингз»)

Для 27-летнего защитника «Детройта» минувший чемпионат мира стал вторым в карьере. Трой дебютировал за «кленовых» на ЧМ-2019, где его сборная проиграла Финляндии в финале. Спустя два года Стечер взял реванш у «львов» за поражение двухлетней давности. В Риге Трой за 10 матчей отметился всего одной результативной передачей, однако именно она оставила сборную России за чертой полуфинала. В овертайме четвертьфинальной встречи Стечер роскошно подключился к атаке, финтом обманул российского защитника Никиту Нестерова и вывел нападающего «Калгари Флэймз» Эндрю Манджапане на завершающий бросок.

Шон Уолкер, 26 лет («Лос-Анджелес Кингз»)

Несмотря на свой довольно солидный хоккейный возраст, 26-летний защитник провёл всего три сезона на уровне НХЛ. Уолкер дебютировал в лиге в сезоне-2018/2019, после чего стал игроком основного состава в «Лос-Анджелесе». На победном ЧМ-2021 Шон дебютировал в составе сборной Канады.

Нападающие

Адам Хенрик, 31 год («Анахайм Дакс»)

31-летний финалист Кубка Стэнли 2012 года приехал в Ригу на второй чемпионат мира в карьере. Он, как и Стечер, защищал цвета канадцев в Братиславе и ехал в Латвию с мечтами о реванше. Самый опытный игрок в составе канадской команды ожидаемо был выбран капитаном «кленовых листьев», однако свой лидерский статус начал оправдывать уже только ближе к плей-офф.

После приезда в сборную Манджапане тренерский штаб канадцев сразу же собрал доминирующее сочетание: Манджапане – Хенрик – Браун, которое впоследствии с огромным отрывом стало лучшей тройкой на этом турнире. В четвертьфинале и финале Адам забивал важнейшие голы, неизменно позволявшие его команде переводить игру в овертайм.

Коннор Браун, 27 лет («Оттава Сенаторз»)

Ещё один герой канадской команды может быть памятен российским болельщикам по своему обмену. Два года назад Браун стал участником громкой сделки между «Торонто» и «Оттавой», в результате которого состав «сенаторов» пополнил защитник Никита Зайцев. Сам Браун изначально являлся лишь дополнением в том обмене, но в «Сенаторз» раскрылся с новой силой.

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На ЧМ-2021 канадец отдал 14 передач, три из которых – в финале турнира, в том числе и на победный гол своего одноклубника Ника Пола. Ранее такого же показателя добивались исключительно советские игроки Валерий Харламов (1973), Сергей Макаров (1986) и Владимир Петров (1977). До рекорда того же Петрова (16 в 1973-м) Коннору не хватило всего двух голевых передач.

Эндрю Манджапане, 25 лет («Калгари Флэймз»)

Пришёл – увидел – разорвал. Именно такой девиз подходит под описание феерического выступления форварда «Калгари» на ЧМ-2021. Третий снайпер «огоньков» в минувшей регулярке присоединился к канадцам уже по ходу турнира, так как его «Флэймз» очень поздно завершили регулярный чемпионат в НХЛ.

Пока Манджапане находился на вынужденном карантине его сборная потерпела три поражения подряд, но после появления Эндрю на льду «кленовые» расцвели. В Риге 25-летний форвард сыграл семь матчей, набрав 11 (7+4) очков при показателе полезности «+6» и став самым ценным игроком турнира. На его счету победный гол в матче с Россией и победный дубль в полуфинале с США.

Фото: Getty Images

Ник Пол, 26 лет («Оттава Сенаторз»)

Золотой мальчик канадского хоккея специализируется на голах в самых важных матчах турнира. Шесть лет назад Пол проводил абсолютно заурядный молодёжный чемпионат мира, однако уже на третьей минуте финала с Россией прошил Игоря Шестёркина, заставив тренерский штаб Валерия Брагина производить замену вратаря уже в самом начале матче. Вот и сейчас Пол был абсолютно незаметен на протяжении практически всего турнира, но исход финала решила их клубная связка с Брауном. В овертайме «сенаторы» организовали победную контратаку, которую точным броском завершил Пол.

Джастин Дэнфорт, 28 лет («Витязь»/«Коламбус Блю Джекетс»)

28-летний Дэнфорт в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром «Витязя» в регулярном чемпионате КХЛ. В межсезонье Джастин подписал контракт с «Коламбусом» и получил возможность дебютировать за национальную команду на ЧМ. Если вынести за скобки командный успех, то турнир в Риге Дэнфорту откровенно не удался. В девяти матчах он отметился всего одним голом, да и тот был забит в пустые ворота. В Северной Америке уже сомневаются в перспективах Джастина заиграть в следующем году в «мундирах».

Макс Комтуа, 22 года («Анахайм Дакс»)

Один из самых ярких игроков в этой сборной Канады с точки зрения индивидуального мастерства. Макс обладает огромным талантом и очень дерзким характером, который зачастую проявляется в его громких высказываниях в прессе. Впереди его ждёт очень светлое будущее в НХЛ, а в настоящем у него уже есть титулы на МЧМ и ЧМ. В финальном матче с Финляндией Комтуа отметился заброшенной шайбой при игре в большинстве.

«Помню, как опубликовали состав сборной Канады на ЧМ и что люди писали в комментариях. Нам никто не давал никакого шанса, люди были недовольны решением нашей федерации собрать такой состав. Мы доказали всем, что они были неправы. Мы прошли через трудности на этом турнире, но показали очень хороший хоккей, когда это имело значение, и в итоге завоевали золото», – говорил Комтуа после победы в финале.

Брэндон Пирри, 30 лет («Чикаго Блэкхоукс»)

Один из самых возрастных игроков в составе сборной Канады дебютировал за национальную команду в возрасте 30 лет. В Латвию Пирри приехал после почти целиком пропущенного из-за травмы сезона. В этом году он сыграл всего один матч в НХЛ и семь матчей в АХЛ, что не помешало ему попасть в канадскую команду. Лучший матч в Риге он провёл в полуфинале, когда открыл счёт в матче с командой США.

Габриэль Виларди, 21 год («Лос-Анджелес Кингз»)

21-летний форвард в своё время считался одним из главных талантов канадского хоккея. Четыре года назад «Лос-Анджелес» выбрал Гэйба в первом раунде драфта под высоким 11-м номером, но с тех пор молодой хоккеист провёл всего 64 матча в НХЛ. Всему виной постоянные травмы, мешающие Виларди развиваться в должной мере. На прошедшем ЧМ сыграл 10 матчей, в которых записал на свой счёт одну голевую передачу.

Джарет Андерсон-Долан, 21 год («Лос-Анджелес Кингз»)

За три сезона в НХЛ 41-й номер драфта 2017 года в общей сложности сыграл всего 43 матча. Никогда не считался талантом экстра-величины, что лишний раз и доказал в Латвии. 0 голов в 10 матчах при довольно бледной игре.

Лиам Фоуди, 21 год («Коламбус Блю Джекетс»)

21-летний форвард стал чемпионом мира среди молодёжных команд в 2020 году, тогда он был включён в тройку лучших игроков своей команды на турнире. В предыдущем розыгрыше Кубка Стэнли сумел застолбить за собой место в основном составе «Коламбуса», но минувший сезон в НХЛ у Фоуди не получился. В 24 матчах он не забросил ни одной шайбы, и аналогичная результативность была продемонстрирована им и в Риге – 0 голов в 10 матчах.

Коул Перфетти, 19 лет («Манитоба Муз», АХЛ)

Наряду со Шнайдером защищал цвета молодёжной сборной Канады на прошлом чемпионате мира. В этом сезоне выступал в АХЛ за фарм-клуб «Виннипега», а в следующем имеет все перспективы стать игроком основного состава «Джетс».

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Майкл Бантинг, 25 лет («Аризона Койотс»)

25-летний Бантинг провёл очень ударный финиш регулярки в «Аризоне», сумев только во второй половине сезона в полноценной мере закрепиться в составе «койотов». В 21 матче Майкл забросил 10 шайб, чем и обратил на себя внимание руководства сборной Канады. Однако победный ЧМ Бантинг откровенно провалил, не сумев набрать ни одного очка на турнире и став худшим игроком в своей команде по показателю полезности («-6»). Примечательно, что в начале чемпионата Майкл пробовался во втором звене сборной, но игра на мировом первенстве у него не сложилась.

Брэндон Хагель, 22 года («Чикаго Блэкхоукс»)

Ещё один игрок сборной Канады, выступивший в роли пассажира в составе «кленовых листьев». Он так же, как и Бантинг, не смог набрать в столице Латвии ни одного очка, приняв участие во всех матчах на турнире.

Главный тренер

Жерар Галлан, 57 лет (в поиске работы)

Опытный тренер был главной звездой в сборной Канады на победном чемпионате мира. Ранее в НХЛ Галлан возглавлял такие клубы, как «Коламбус Блю Джекетс», «Флорида Пантерз» и «Вегас Голден Найтс». Именно Галлан стал автором хоккейного чуда, сумев вывести «рыцарей» в финал Кубка Стэнли в дебютный сезон в истории этого клуба. Минувший сезон в североамериканской лиге Жерар пропустил, однако перед тем как отправиться в Латвию принял участие сразу в нескольких интервью по поводу новой работы.

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Как сообщает североамериканский инсайдер Даррен Дрегер, после удачного выступления на ЧМ акции тренера в лиге возросли многократно. Отмечается, что среди потенциальных работодателей находятся «Нью-Йорк Рейнджерс», «Сиэтл Кракен» и «Коламбус». Повышенное внимание к Галлану связано с успешным решением тех трудностей, с которыми пришлось столкнуться на мужском чемпионате мира 2021 года в Риге, а также с победой на турнире в целом.