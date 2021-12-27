Hockey Sverige: Аскаров ещё ни разу не был так хорош, как о нём многие говорят

Шведское СМИ Hockey Sverige поделилось мнением об игре российского голкипера Ярослава Аскарова в первом матче МЧМ-2022.



«Швецию записывали в возможные аутсайдеры в борьбе за золото МЧМ, в то время как Россию выделяли как претендента на золото, поэтому победа над ней стала настоящим сигналом силы младших «Тре Крунур».



Валльстедт и Аскаров считались главными вратарскими звёздами турнира, это была дуэль двух топовых голкиперов, но в конце не было разговоров о том, кто её выиграл. Шведскому вратарю не пришлось делать много сложных сейвов благодаря помощи полевых, но он выглядел спокойным и уверенным, не допускал опасных отскоков и контролировал происходящее на льду. Ни за один гол его нельзя винить.



Аскаров же снова не показал высший класс, которого от него ожидали. Это его третий МЧМ, но он ещё ни разу не был так хорош, как многие о нём говорят. В первом и третьем голе он особо ничего не мог сделать, его закрывали, но второй гол он не должен был пропускать в «домик» – он закрывал его клюшкой, но недостаточно надёжно.



Русский суперталант Мичков в первых двух периодах был незаметен, но в третьем показал свой класс не благодаря мастерству, а благодаря умению находить пути к воротам. Он забил два немного забавных и случайных гола, оживил российскую команду и обеспечил увлекательную концовку. Может, Мичков и не доминировал, но он показал, что может брать игру на себя в нужный момент и очень хорошо умеет забивать любыми возможными способами», — пишет Hockey Sverige.