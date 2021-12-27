Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ак Барс» — «Металлург Мг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Лямся — об Алалыкине в 1-м звене: я не читаю газет и к мнению журналистов не прислушиваюсь

Лямся — об Алалыкине в 1-м звене: я не читаю газет и к мнению журналистов не прислушиваюсь
Комментарии

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал поражение от «Сибири» (2:3, ОТ) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Равная игра, тяжёлая. В Новосибирске всегда сложно играть, но в целом мы довольны, как сегодня наша команда играла.

Отсутствие Хартикайнена и Маннинена? Хартикайнен приболел, а Маннинен получил небольшое повреждение в прошлом матче.

Алалыкин попал в первое звено под давлением общественности? Я не читаю газет, к комментариям и мнению журналистов особо не прислушиваюсь. Звено Картаева и Кадейкина играет достаточно здорово вместе, поэтому шанс был для него в этом звене», — передаёт слова Лямся корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021