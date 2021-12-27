Лямся — об Алалыкине в 1-м звене: я не читаю газет и к мнению журналистов не прислушиваюсь

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал поражение от «Сибири» (2:3, ОТ) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.



«Равная игра, тяжёлая. В Новосибирске всегда сложно играть, но в целом мы довольны, как сегодня наша команда играла.



Отсутствие Хартикайнена и Маннинена? Хартикайнен приболел, а Маннинен получил небольшое повреждение в прошлом матче.



Алалыкин попал в первое звено под давлением общественности? Я не читаю газет, к комментариям и мнению журналистов особо не прислушиваюсь. Звено Картаева и Кадейкина играет достаточно здорово вместе, поэтому шанс был для него в этом звене», — передаёт слова Лямся корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.