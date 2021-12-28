Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Авангард». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Турнирная таблица КХЛ, какие команды попадают в зону плей-офф. Положение на 28 декабря

Турнирная таблица КХЛ, какие команды попадают в зону плей-офф. Положение на 28 декабря
Комментарии

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, а также список команд, попадающих в зону плей-офф по состоянию на 28 декабря.

В Западной конференции на первом месте находится санкт-петербургский СКА, набравший 60 очков после 43 матчей. Подопечные Валерия Брагина в последней встрече уступили «Амуру» (2:3). На втором месте находится московское «Динамо», имеющее 59 очков после 42 встреч. Замыкает тройку ЦСКА, отстающее от бело-голубых на один балл.

В Восточной конференции первую строчку сохраняет «Металлург», уступивший накануне «Ак Барсу» (3:4, ОТ) и имеющий в своём активе 66 баллов после 43 встреч. Второе место занимает «Трактор», набравший 63 балла в 44 встречах. На третью строчку вышел «Ак Барс», набравший 58 очков после 43 игр.

Турнирная таблица КХЛ

В зону плей-офф на Западе входят СКА, «Динамо» Москва, ЦСКА, «Йокерит», «Локомотив», «Северсталь», «Спартак» и «Динамо» Минск.

На Востоке в восьмёрке сильнейших находятся «Металлург», «Трактор», «Ак Барс», «Салават Юлаев», «Авангард», «Сибирь», «Нефтехимик» и «Барыс».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021