Турнирная таблица КХЛ, какие команды попадают в зону плей-офф. Положение на 28 декабря

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, а также список команд, попадающих в зону плей-офф по состоянию на 28 декабря.



В Западной конференции на первом месте находится санкт-петербургский СКА, набравший 60 очков после 43 матчей. Подопечные Валерия Брагина в последней встрече уступили «Амуру» (2:3). На втором месте находится московское «Динамо», имеющее 59 очков после 42 встреч. Замыкает тройку ЦСКА, отстающее от бело-голубых на один балл.



В Восточной конференции первую строчку сохраняет «Металлург», уступивший накануне «Ак Барсу» (3:4, ОТ) и имеющий в своём активе 66 баллов после 43 встреч. Второе место занимает «Трактор», набравший 63 балла в 44 встречах. На третью строчку вышел «Ак Барс», набравший 58 очков после 43 игр.

В зону плей-офф на Западе входят СКА, «Динамо» Москва, ЦСКА, «Йокерит», «Локомотив», «Северсталь», «Спартак» и «Динамо» Минск.



На Востоке в восьмёрке сильнейших находятся «Металлург», «Трактор», «Ак Барс», «Салават Юлаев», «Авангард», «Сибирь», «Нефтехимик» и «Барыс».