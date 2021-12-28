Турнирная таблица КХЛ, какие команды попадают в зону плей-офф. Положение на 28 декабря

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, а также список команд, попадающих в зону плей-офф по состоянию на 28 декабря.
В Западной конференции на первом месте находится санкт-петербургский СКА, набравший 60 очков после 43 матчей. Подопечные Валерия Брагина в последней встрече уступили «Амуру» (2:3). На втором месте находится московское «Динамо», имеющее 59 очков после 42 встреч. Замыкает тройку ЦСКА, отстающее от бело-голубых на один балл.
В Восточной конференции первую строчку сохраняет «Металлург», уступивший накануне «Ак Барсу» (3:4, ОТ) и имеющий в своём активе 66 баллов после 43 встреч. Второе место занимает «Трактор», набравший 63 балла в 44 встречах. На третью строчку вышел «Ак Барс», набравший 58 очков после 43 игр.
В зону плей-офф на Западе входят СКА, «Динамо» Москва, ЦСКА, «Йокерит», «Локомотив», «Северсталь», «Спартак» и «Динамо» Минск.
На Востоке в восьмёрке сильнейших находятся «Металлург», «Трактор», «Ак Барс», «Салават Юлаев», «Авангард», «Сибирь», «Нефтехимик» и «Барыс».
- 28 декабря 2021
-
08:37
-
08:15
-
08:00
-
07:58
-
07:49
-
06:51
-
06:49
-
06:05
-
05:49
-
05:33
-
04:54
-
04:45
-
04:39
-
04:30
-
04:14
-
04:08
-
04:06
-
03:56
-
03:52
-
03:50
-
03:49
-
03:47
-
03:45
-
03:35
-
03:29
-
03:24
-
03:21
-
03:19
-
03:12
-
03:11
-
03:06
-
02:52
-
02:42
-
02:31
-
02:07