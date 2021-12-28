Назаров: у Морозова есть отличный шанс попасть на Олимпиаду и выиграть золотые медали

Главный тренер ХК «Сочи» Андрей Назаров прокомментировал итоги дедлайна КХЛ для клуба, развитие молодых игроков в команде, а также поделился ожиданиями от встречи сборной России со Швейцарией на МЧМ-2022.
«Как и вся страна, с нетерпением жду второго матча сборной России и Швейцарии на молодёжном чемпионате мира по хоккею. Первая игра немного не задалась, но в этом нет ничего страшного, будем ждать второго матча. В Канаде у нас отличная команда. Болеем за парней.
Что касается дедлайна в КХЛ, то, считаю, он прошёл плодотворно. В «Сочи» едет великолепный центральный нападающий Иван Морозов. Это форвард сборной России, буду рад помочь Ивану развиваться и радовать наших болельщиков. У Морозова есть отличный шанс попасть на Олимпиаду в Пекин и выиграть золотые медали. Ивану Мищенко хочу пожелать удачи в СКА, для него это новый вызов.
В «Сочи» много молодых игроков? Вы знаете, во многих клубах КХЛ молодым хоккеистам дают мало игрового времени. Разве это хорошо? Мы, в свою очередь, работаем с молодёжью. Посмотрите на прогресс Глотова, на рост Мищенко, хоть он уже и не так молод по спортивным меркам. Развиваются Седов и Камалов – не просто же так их позвали в СКА. Отлично выглядят Гараев, Николев, Петьков, работает Зоркин. Это ребята, у которых большое будущее.
Хочу выразить отдельную благодарность губернатору Краснодарского края Вениамину Ивановичу Кондратьеву. Он поддерживает спорт в регионе, у нас созданы великолепные условия для тренировок и игры в хоккей. Мы все понимаем, что в нашей стране делается всё для развития любимого миллионами людей вида спорта. Разумеется, с поддержки президента России Владимира Владимировича Путина, который уделяет огромное внимание всему российскому спорту в целом и хоккею в частности.
Да, нам пришлось расстаться с рядом хоккеистов, в числе которых Виктор Балдаев и Джей Си Липон. Это отличные ребята, я рад, что ими моментально заинтересовались другие клубы. Оба не остались без работы. Это ещё раз доказывает, что в «Сочи» есть чёткая стратегия по развитию хоккеистов исходя из бюджета клуба. Поэтому всё идёт по плану, такова хоккейная жизнь», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
- 28 декабря 2021
-
01:03
-
00:52
-
00:36
-
00:29
-
00:19
-
00:09
-
00:03
- 27 декабря 2021
-
23:51
-
23:30
-
23:28
-
23:24
-
23:20
-
23:12
-
23:03
-
22:54
-
22:45
-
22:36
-
22:33
-
22:18
-
22:14
-
22:00
-
22:00
-
21:52
-
21:33
-
21:22
-
20:44
-
20:28
-
20:10
-
20:00
-
19:34
-
19:20
-
19:15
-
18:46
-
18:33
-
18:00