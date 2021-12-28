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Назаров: у Морозова есть отличный шанс попасть на Олимпиаду и выиграть золотые медали

Назаров: у Морозова есть отличный шанс попасть на Олимпиаду и выиграть золотые медали
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Главный тренер ХК «Сочи» Андрей Назаров прокомментировал итоги дедлайна КХЛ для клуба, развитие молодых игроков в команде, а также поделился ожиданиями от встречи сборной России со Швейцарией на МЧМ-2022.

«Как и вся страна, с нетерпением жду второго матча сборной России и Швейцарии на молодёжном чемпионате мира по хоккею. Первая игра немного не задалась, но в этом нет ничего страшного, будем ждать второго матча. В Канаде у нас отличная команда. Болеем за парней.

Что касается дедлайна в КХЛ, то, считаю, он прошёл плодотворно. В «Сочи» едет великолепный центральный нападающий Иван Морозов. Это форвард сборной России, буду рад помочь Ивану развиваться и радовать наших болельщиков. У Морозова есть отличный шанс попасть на Олимпиаду в Пекин и выиграть золотые медали. Ивану Мищенко хочу пожелать удачи в СКА, для него это новый вызов.

В «Сочи» много молодых игроков? Вы знаете, во многих клубах КХЛ молодым хоккеистам дают мало игрового времени. Разве это хорошо? Мы, в свою очередь, работаем с молодёжью. Посмотрите на прогресс Глотова, на рост Мищенко, хоть он уже и не так молод по спортивным меркам. Развиваются Седов и Камалов – не просто же так их позвали в СКА. Отлично выглядят Гараев, Николев, Петьков, работает Зоркин. Это ребята, у которых большое будущее.

Хочу выразить отдельную благодарность губернатору Краснодарского края Вениамину Ивановичу Кондратьеву. Он поддерживает спорт в регионе, у нас созданы великолепные условия для тренировок и игры в хоккей. Мы все понимаем, что в нашей стране делается всё для развития любимого миллионами людей вида спорта. Разумеется, с поддержки президента России Владимира Владимировича Путина, который уделяет огромное внимание всему российскому спорту в целом и хоккею в частности.

Да, нам пришлось расстаться с рядом хоккеистов, в числе которых Виктор Балдаев и Джей Си Липон. Это отличные ребята, я рад, что ими моментально заинтересовались другие клубы. Оба не остались без работы. Это ещё раз доказывает, что в «Сочи» есть чёткая стратегия по развитию хоккеистов исходя из бюджета клуба. Поэтому всё идёт по плану, такова хоккейная жизнь», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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