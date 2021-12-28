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«Это наш парень». «Ванкувер» отреагировал на гол Злодеева в ворота Швейцарии на МЧМ-2022

«Это наш парень». «Ванкувер» отреагировал на гол Злодеева в ворота Швейцарии на МЧМ-2022
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В эти минуты в Ред-Дире (Канада) на стадионе «Вестернер Парк Центриум» проходит второй матч сборной России в рамках молодёжного чемпионата мира 2022 года с национальной командой Швейцарии. После 1-го периода счёт 3:1 в пользу россиян.

На 16-й минуте удвоил преимущество россиян нападающий Дмитрий Злодеев, которому ассистировал Иван Дидковский. На это событие оперативно отреагировала пресс-служба «Ванкувера» в «Твиттере», напомнив о том, что драфте НХЛ – 2020 они выбрали российского форварда под общим 175-м номером.

«Это наш парень», — гласит публикация «Ванкувера» в «Твиттере».

Права на видео принадлежат Bell Media Inc. Посмотреть видео можно в «твиттере» TSN.

В текущем сезоне Злодеев выступал в ВХЛ за санкт-петербургского «Динамо» и подмосковный «Химик». В общей сложности он провёл 9 матчей, в которых набрал 3 (1+2) очка.

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