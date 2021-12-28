Бобков: когда был ближе всего к НХЛ? Никогда

Голкипер казанского «Ак Барса» Игорь Бобков рассказал об отношении к вратарям в Национальной хоккейной лиге.
«Когда, по ощущениям, был ближе всего к НХЛ? Никогда.
В 2015 году на предсезонке сделал шат-аут за «Анахайм» против «Сан-Хосе»? Эта игра вообще ничего не значила. Все молодые играли. Я за пять лет в Северной Америке был в лагере «Анахайма» пять раз. И сыграл 20 минут за основную команду.
Есть зависимость между ростом вратаря и временем, на протяжении которого его готовы ждать в НХЛ? Раньше, мне кажется, было, сейчас уже нет. Когда пошёл баттерфляй — да, понятно, закрываешь много ворот. Но главное — это психология и то, что ты ловишь. Вообще неважно, какого ты роста. Главное, что ты ловишь.
Одна игра может похоронить карьеру вратаря? Думаю, нет. Главное не то, как мы падаем, а как мы встаём и идём дальше. Вспомнить Марка-Андре Флёри. Финал молодёжного чемпионата мира с США, счёт 3:3, он бросает шайбу, попадает в игрока — в итоге сам себе забивает. Такой момент! Тогда ещё соцсетей не было, но я представляю, сколько негатива вылилось в его сторону.
Никто тогда не думал, что у него впереди великолепная карьера, что он войдёт в историю как один из лучших вратарей НХЛ. Такое бывает, что поделать. Например, Бродо в плей-офф — шайба летела мимо ворот, он клюшку уронил, она срикошетила и попала в ворота? Но всё равно он — один из лучших вратарей НХЛ за все времена. Наверное, он вспоминает этот момент с улыбкой, со смехом», — цитируют Бобкова «Единицы».
Напомним, Бобков в 2009 году был выбран «Анахаймом» в третьем раунде драфта НХЛ под общим 76-м номером.
- 28 декабря 2021
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