Гол и две передачи Тарасенко позволили «Сент-Луису» обыграть «Эдмонтон»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.



В составе победителей забивали россиянин Владимир Тарасенко, Роберт Томас, Джордан Кайру и Брендон Саад. У гостей заброшенными шайбами отметились Леон Драйзайтль и Эван Бушар.



Также на счету Тарасенко две голевые передачи. Клим Костин и Алексей Торопченко очков не набрали. У Дмитрия Саморукова коэффициент полезности «-2».

В нынешнем сезоне НХЛ у Тарасенко 32 сыгранных матча, 13 заброшенных шайб и 19 голевых передач. Всего в НХЛ у форварда 563 игры, в которых ему удалось отметиться 231 заброшенной шайбой и 243 результативными передачами.