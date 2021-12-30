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Гол и две передачи Тарасенко позволили «Сент-Луису» обыграть «Эдмонтон»

Гол и две передачи Тарасенко позволили «Сент-Луису» обыграть «Эдмонтон»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

В составе победителей забивали россиянин Владимир Тарасенко, Роберт Томас, Джордан Кайру и Брендон Саад. У гостей заброшенными шайбами отметились Леон Драйзайтль и Эван Бушар.

Также на счету Тарасенко две голевые передачи. Клим Костин и Алексей Торопченко очков не набрали. У Дмитрия Саморукова коэффициент полезности «-2».

В нынешнем сезоне НХЛ у Тарасенко 32 сыгранных матча, 13 заброшенных шайб и 19 голевых передач. Всего в НХЛ у форварда 563 игры, в которых ему удалось отметиться 231 заброшенной шайбой и 243 результативными передачами.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 декабря 2021, четверг. 04:30 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
4 : 2
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Томас (Тарасенко, Кайру) – 04:03' (5x5)   2:0 Кайру (Тарасенко, Крюг) – 06:59' (5x5)   2:1 Драйзайтль (Ямамото, Куккук) – 07:31' (5x5)   2:2 Бушар (Макдэвид) – 31:49' (5x5)   3:2 Тарасенко (Кайру, Фолк) – 35:46' (5x5)   4:2 Саад (Перрон, Крюг) – 40:16' (5x4)
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