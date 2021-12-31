Купер — о 3:9 от «Флориды»: они не забыли поражение в плей-офф. А я не забуду сегодняшнее

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал разгромное поражение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз» (3:9).

«Сегодня мы подарили слишком много опасных моментов действительно хорошей команде, которая хотела нас обыграть. Команде, с которой мы сражались в прошлом плей-офф и которую в итоге победили. Они не забыли то поражение. А я не забуду сегодняшнее», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ на русском языке.

Ранее завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 9:3.