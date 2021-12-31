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Гол Мамина помог «Флориде» победить «Тампу» в сверхрезультативном матче

Гол Мамина помог «Флориде» победить «Тампу» в сверхрезультативном матче
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 9:3.

В составе победителей забивали россиянин Максим Мамин, Джонатан Юбердо, Фрэнк Ватрано, Ээту Луостаринен, Антон Лунделль, Аарон Экблад, Александр Барков и дубль оформил Энтони Дюклер. У гостей заброшенными шайбами отметились Зак Богосян, Стивен Стэмкос и Брейден Пойнт.

Сергей Бобровский остался в этом матче на скамейке запасных.

Коэффициент полезности у Мамина – «+1». Гол в этом матче стал четвёртой заброшенной шайбой на турнире для форварда. Игрок провёл 13 матчей, забил 4 раза и отдал две голевые передачи. Всего в НХЛ у Мамина 46 игр, в которых он отметился 7 заброшенными шайбами и 3 результативными передачами.

НХЛ - регулярный чемпионат
31 декабря 2021, пятница. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
9 : 3
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Дюклер (Монтур, Юбердо) – 02:10' (5x5)   2:0 Юбердо (Барков, Райнхарт) – 11:22' (5x4)   3:0 Ватрано (Лунделль, Марчмент) – 14:21' (5x5)   3:1 Богосян (Белльмар, Перри) – 15:31' (5x5)   4:1 Луостаринен (Гудас, Ломберг) – 23:02' (5x5)   4:2 Стэмкос (Палат, Колтон) – 26:19' (5x5)   5:2 Мамин (Вераге, Луостаринен) – 37:26' (5x5)   6:2 Лунделль (Ватрано, Уигар) – 39:23' (5x5)   6:3 Пойнт (Киллорн, Палат) – 44:27' (5x4)   7:3 Дюклер (Юбердо, Уигар) – 44:38' (5x5)   8:3 Экблад (Юбердо, Дюклер) – 46:46' (5x5)   9:3 Барков (Юбердо) – 52:31' (4x5)
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