Гол Мамина помог «Флориде» победить «Тампу» в сверхрезультативном матче

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 9:3.



В составе победителей забивали россиянин Максим Мамин, Джонатан Юбердо, Фрэнк Ватрано, Ээту Луостаринен, Антон Лунделль, Аарон Экблад, Александр Барков и дубль оформил Энтони Дюклер. У гостей заброшенными шайбами отметились Зак Богосян, Стивен Стэмкос и Брейден Пойнт.



Сергей Бобровский остался в этом матче на скамейке запасных.



Коэффициент полезности у Мамина – «+1». Гол в этом матче стал четвёртой заброшенной шайбой на турнире для форварда. Игрок провёл 13 матчей, забил 4 раза и отдал две голевые передачи. Всего в НХЛ у Мамина 46 игр, в которых он отметился 7 заброшенными шайбами и 3 результативными передачами.