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Купер: готов смириться с поражением «Тампы» в матче, в котором дубль оформил Гудроу

Купер: готов смириться с поражением «Тампы» в матче, в котором дубль оформил Гудроу
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Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:4 Б) ответил на вопрос об игре канадского форварда соперника Баркли Гудроу, который ранее стал двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «молний».

«Он так много значил для нас как на льду, так и вне его. Хотели ли мы одержать сегодня победу? Безусловно. Но, если она досталась сопернику в матче, в котором Гуди оформил дубль, я могу с этим смириться», — цитирует Купера newyorkpuck.com.

Напомним, на стадионе «Амали Арена» в Тампе (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой гостей в серии буллитов — 4:3.

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