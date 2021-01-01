«Тампа» вручила чемпионский перстень Гудроу, после чего он оформил дубль в её ворота

На стадионе «Амали Арена» в Тампе (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой гостей в серии буллитов — 4:3.
У гостей шайбы забросили Алекси Лафренье, оформивший дубль Баркли Гудроу и реализовавший попытку в серии послематчевых бросков Мика Зибанеджад. У хозяев отличились Стивен Стэмкос, Росс Колтон и Кори Перри. Канадский центрфорвард «Рейнджерс» Гудроу стал ключевой фигурой всего этого матча.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» «Тампы».
Перед матчем нападающий зашёл в раздевалку молний, чтобы забрать свой чемпионский перстень, положенный ему за победу в минувшем плей-офф. Во время одной из пауз на медиа-кубе арены был показан видеоролик с подборкой ярких моментов 28-летнего новичка «Рейнджерс», который ранее выступал именно за «Тампу» и стал с ней двухкратным обладателем Кубка Стэнли. Затем Гудроу оформил свой первый дубль в сезоне и всего второй в карьере, огорчив бывший клуб.
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