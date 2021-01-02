Подколзин открыл счёт в матче с «Сиэтлом», забросив свою 7-ю шайбу в сезоне
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В Сиэтле (США) на стадионе «Климат Пледж-Арена» в эти минуты проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сиэтл Кракен» принимает «Ванкувер Кэнакс». Идёт 1-й период, в счёте ведут гости – 2:0.
Счёт в матче был открыт на девятой минуте игры – отличиться удалось 20-летнему российскому нападающему «Ванкувера» Василию Подколзин. В результате борьбы у борта шайба оказалась в зоне круга вбрасываний, где оказался Подколзин, отправивший шайбу точным кистевым броском в ворота Филиппа Грубауэра.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Ванкувера».
В текущем сезоне Подколзин проводит свой 32-й матч, на его счету девять (7+2) очков при показателе полезности «+6».
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