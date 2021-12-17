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«Ванкувер» выиграл 6 матчей подряд после прихода Будро. Это 3-й показатель в истории

«Ванкувер» выиграл 6 матчей подряд после прихода Будро. Это 3-й показатель в истории
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«Ванкувер Кэнакс» одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счётом 5:2. Встреча прошла в Сан-Хосе (США) на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр».

Это победа стала шестой подряд в шести играх под руководством нового главного тренера «Кэнакс» Брюса Будро. Этот результат является третьим в истории по серии выигрышей после прихода в клуб.

Первое место по данному показателю (7 побед подряд) занимают Джефф Уорд («Калгари Флэймз», сезон-2019/2020) и Жак Лэмер («Нью-Джерси Дэвилз», сезон-1993/1994).

«Ванкувер» занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции, после 31 матча набрав 30 очков. В следующей встрече канадский клуб сыграет дома с «Торонто Мэйпл Лифс» (19 декабря).

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