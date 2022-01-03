Чирлидерши танцевали в новогодних костюмах, игроки устроили потасовку. Фото победы ЦСКА

3 января в Москве на льду стадиона «ЦСКА-Арена» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ ЦСКА обыграл омский «Авангард». Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу команды Сергея Фёдорова.

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги встречи с армейцами.



«Считаю, что мы здорово провели первый период с учётом нашего состава. Повели в счёте, но затем последовали два гола в наши ворота, далее играли в три звена. Не у всех ребят сейчас физика на максимуме, но они продолжили бороться, забросили в большинстве, но нам попросту не хватило времени, чтобы отыграться.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Авангард» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.