Форвард «Спартака» Широков потрясающе реализовал буллит в стиле Никиты Кучерова
Поделиться
Сегодня, 5 января, в Новосибирске на арене «Сибирь» местная «Сибирь» принимала московский «Спартак» в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой гостей после серии буллитов со счётом 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0).
Один из буллитов реализовал нападающий красно-белых Сергей Широков. Он смог сделать это в стиле российского форварда клуба Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова. Разогнавшись, Широков сделал ложный замах, показывая, что будет смещаться в сторону и обыгрывать, однако не коснулся шайбы, благодаря чему она зашла в домик вратарю.
Видео момента можно посмотреть с 1:10.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Комментарии
- 5 января 2022
-
17:24
-
17:15
-
16:57
-
16:47
-
16:46
-
16:34
-
16:33
-
16:20
-
15:59
-
15:31
-
15:15
-
14:34
-
14:29
-
14:22
-
13:44
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:34
-
12:17
-
12:04
-
10:59
-
10:51
-
10:00
-
09:43
-
09:37
-
09:08
-
09:00
-
08:51
-
08:27
-
08:23
-
07:33
-
07:31
-
07:22
-
07:11
Партнерский контент