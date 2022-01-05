Форвард «Спартака» Широков потрясающе реализовал буллит в стиле Никиты Кучерова

Сегодня, 5 января, в Новосибирске на арене «Сибирь» местная «Сибирь» принимала московский «Спартак» в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой гостей после серии буллитов со счётом 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0).

Один из буллитов реализовал нападающий красно-белых Сергей Широков. Он смог сделать это в стиле российского форварда клуба Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова. Разогнавшись, Широков сделал ложный замах, показывая, что будет смещаться в сторону и обыгрывать, однако не коснулся шайбы, благодаря чему она зашла в домик вратарю.

Видео момента можно посмотреть с 1:10.

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