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Гол Михеева в большинстве принёс «Торонто» победу над «Эдмонтоном»

Гол Михеева в большинстве принёс «Торонто» победу над «Эдмонтоном»
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В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2, которая стала для них четвёртой кряду.

В первом периоде команды дважды обменялись голами – за «Торонто» забрасывали Джон Таварес и Ти Джей Броди, а за «Эдмонтон» отличились Брендан Перлини и Леон Драйзайтль. Следующее взятие ворот состоялось лишь в середине заключительного игрового отрезка – хозяев вывел вперёд 27-летний российский форвард Илья Михеев, забросивший шайбу в большинстве. Точку в этом матче поставил гол в пустые ворота в исполнении канадского нападающего «Торонто» Александра Керфута.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

В этом матче Михеев провёл на льду 14 минут 5 секунд, из которых в большинстве лишь 51 секунда. Он забросил свою третью шайбу в третьем матче в текущем сезоне.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 января 2022, четверг. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
4 : 2
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Таварес (Нюландер, Керфут) – 04:25' (5x5)   1:1 Перлини (Севьюр, Туррис) – 09:58' (5x5)   1:2 Драйзайтль (Ямамото, Фёгеле) – 11:12' (5x5)   2:2 Броди (Нюландер, Мэттьюс) – 19:32' (5x5)   3:2 Михеев – 51:25' (5x4)   4:2 Керфут – 59:45' (en)
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