Гол Михеева в большинстве принёс «Торонто» победу над «Эдмонтоном»

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2, которая стала для них четвёртой кряду.

В первом периоде команды дважды обменялись голами – за «Торонто» забрасывали Джон Таварес и Ти Джей Броди, а за «Эдмонтон» отличились Брендан Перлини и Леон Драйзайтль. Следующее взятие ворот состоялось лишь в середине заключительного игрового отрезка – хозяев вывел вперёд 27-летний российский форвард Илья Михеев, забросивший шайбу в большинстве. Точку в этом матче поставил гол в пустые ворота в исполнении канадского нападающего «Торонто» Александра Керфута.

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В этом матче Михеев провёл на льду 14 минут 5 секунд, из которых в большинстве лишь 51 секунда. Он забросил свою третью шайбу в третьем матче в текущем сезоне.