Снайперская гонка НХЛ: Драйзайтль оторвался от Овечкина на две шайбы
Поделиться
Сегодня, 6 января, «Эдмонтон Ойлерз» в гостях встречался с «Торонто Мэйпл Лифс» в рамках матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой «Торонто» со счётом 4:2. Немецкий нападающий «Ойлерз» Леон Драйзайтль забросил одну шайбу и увеличил отрыв от форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина до двух шайб.
Всего на счету Драйзайтля 26 голов в текущем сезоне. Овечкин же забросил 24 шайбы.
Отметим, что оба хоккеиста входят в топ-3 бомбардиров сезона. Драйзайтль лидирует, набрав 53 очка (26+27). Столько же баллов у Коннора Макдэвида (19+34). У Овечкина 50 очков (24+26).
Ближайший матч «Вашингтон» проведёт с «Сент-Луис Блюз» 8 января, «Эдмонтон» 11-го сыграет с «Оттавой Сенаторз».
Комментарии
- 6 января 2022
-
10:23
-
10:00
-
09:47
-
09:41
-
09:00
-
08:24
-
07:55
-
07:45
-
07:33
-
07:05
-
06:37
-
06:32
-
06:26
-
06:15
-
05:48
-
01:28
-
00:49
-
00:06
-
00:04
- 5 января 2022
-
23:55
-
23:31
-
23:17
-
23:14
-
22:48
-
22:27
-
22:23
-
22:04
-
21:41
-
21:30
-
21:16
-
21:10
-
20:40
-
20:21
-
19:59
-
19:49
Партнерский контент