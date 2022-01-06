Снайперская гонка НХЛ: Драйзайтль оторвался от Овечкина на две шайбы

Сегодня, 6 января, «Эдмонтон Ойлерз» в гостях встречался с «Торонто Мэйпл Лифс» в рамках матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой «Торонто» со счётом 4:2. Немецкий нападающий «Ойлерз» Леон Драйзайтль забросил одну шайбу и увеличил отрыв от форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина до двух шайб.

Всего на счету Драйзайтля 26 голов в текущем сезоне. Овечкин же забросил 24 шайбы.

Отметим, что оба хоккеиста входят в топ-3 бомбардиров сезона. Драйзайтль лидирует, набрав 53 очка (26+27). Столько же баллов у Коннора Макдэвида (19+34). У Овечкина 50 очков (24+26).

Ближайший матч «Вашингтон» проведёт с «Сент-Луис Блюз» 8 января, «Эдмонтон» 11-го сыграет с «Оттавой Сенаторз».