Директор «Автомобилиста»: готовы играть, но матчи отменяют. Руководство КХЛ даже не звонит

Спортивный директор «Автомобилиста» Олег Гросс прокомментировал решение КХЛ продолжить регулярный чемпионат, несмотря на эпидемиологическую ситуацию в лиге.
«Лига вправе принимать такие решения, раз считает, что всё хорошо. Значит, в лиге видят основания продолжить чемпионат. Хорошо, если в дальнейшем проблемы с коронавирусом не коснутся остальных клубов. В ином же случае КХЛ придётся разбираться.
КХЛ – организация, которая проводит турнир. Клубы – просто исполнители. От нас ничего не зависит. Мы готовы играть, но наши матчи отменяют. Руководство КХЛ нам даже не звонит, ни о чём не спрашивает, а ставит перед фактом.
Единственное, что отмечу: я выступаю резко против присуждения технических поражений командам, которые не могут проводить свои матчи из-за случаев коронавируса.
В этом плане полностью поддерживаю главного тренера сборной России Алексея Жамнова, который предложил не проводить Олимпиаду, если там будут присуждать «технари», как на молодёжном чемпионате мира», – цитирует Гросса «РИА Новости Спорт».
- 10 января 2022
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