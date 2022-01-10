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Директор «Автомобилиста»: готовы играть, но матчи отменяют. Руководство КХЛ даже не звонит

Директор «Автомобилиста»: готовы играть, но матчи отменяют. Руководство КХЛ даже не звонит
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Спортивный директор «Автомобилиста» Олег Гросс прокомментировал решение КХЛ продолжить регулярный чемпионат, несмотря на эпидемиологическую ситуацию в лиге.

«Лига вправе принимать такие решения, раз считает, что всё хорошо. Значит, в лиге видят основания продолжить чемпионат. Хорошо, если в дальнейшем проблемы с коронавирусом не коснутся остальных клубов. В ином же случае КХЛ придётся разбираться.

КХЛ – организация, которая проводит турнир. Клубы – просто исполнители. От нас ничего не зависит. Мы готовы играть, но наши матчи отменяют. Руководство КХЛ нам даже не звонит, ни о чём не спрашивает, а ставит перед фактом.

Единственное, что отмечу: я выступаю резко против присуждения технических поражений командам, которые не могут проводить свои матчи из-за случаев коронавируса.

В этом плане полностью поддерживаю главного тренера сборной России Алексея Жамнова, который предложил не проводить Олимпиаду, если там будут присуждать «технари», как на молодёжном чемпионате мира», – цитирует Гросса «РИА Новости Спорт».

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