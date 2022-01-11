Президент КХЛ прокомментировал решение продолжить регулярный чемпионат

Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал ситуацию с коронавирусом в лиге.

«Сегодня мы встретились со всеми руководителями клубов и представителями ФХР. Вы знаете, что многие клубы сидят на карантине, и эта тенденция продолжается. Прирост в 127 человек за последнюю неделю, такого ещё не было. Появились клубы, где болеют игроки всей системы. Но все клубы хотят доиграть сезон. Сегодня думали, как продолжать чемпионат, выслушали позицию клубов. Склоняемся к тому, что чемпионат должен продолжаться в честной и спортивной борьбе. Договорились о том, что сделаем некий опрос по клубам. Будем дальше вести обсуждение. На данный момент принято решение, что благополучные по здоровью клубы будут продолжать играть», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.