КХЛ и клубы приняли решение не останавливать регулярный чемпионат из-за коронавируса

Сегодня, 11 января, вновь состоялась видеоконференция со всеми клубами Континентальной хоккейной лиги для обсуждения нынешней ситуации относительно COVID и дальнейших действий. Было принято решение не останавливать регулярный чемпионат и оперативно реагировать на случаи выявления в командах проблем с коронавирусом. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.



Вчера, 10 января, состоялось совещание с участием руководителей Континентальной хоккейной лиги, на котором было принято аналогичное решение. На данный момент четыре команды лиги («Автомобилист», «Салават Юлаев», ЦСКА и рижское «Динамо») находятся на карантине, тогда как остальные клубы могут продолжать проводить свои матчи согласно календарю.



Напомним, с начала 2022 года Континентальная хоккейная лига отменила более десяти матчей регулярного сезона.

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