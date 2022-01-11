Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Витязь» — «Северсталь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

КХЛ и клубы приняли решение не останавливать регулярный чемпионат из-за коронавируса

КХЛ и клубы приняли решение не останавливать регулярный чемпионат из-за коронавируса
Комментарии

Сегодня, 11 января, вновь состоялась видеоконференция со всеми клубами Континентальной хоккейной лиги для обсуждения нынешней ситуации относительно COVID и дальнейших действий. Было принято решение не останавливать регулярный чемпионат и оперативно реагировать на случаи выявления в командах проблем с коронавирусом. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

Вчера, 10 января, состоялось совещание с участием руководителей Континентальной хоккейной лиги, на котором было принято аналогичное решение. На данный момент четыре команды лиги («Автомобилист», «Салават Юлаев», ЦСКА и рижское «Динамо») находятся на карантине, тогда как остальные клубы могут продолжать проводить свои матчи согласно календарю.

Напомним, с начала 2022 года Континентальная хоккейная лига отменила более десяти матчей регулярного сезона.

Новость по теме
КХЛ может изменить схему проведения плей-офф из-за отменённых матчей регулярки
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022