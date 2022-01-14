Маршан и Пастрняк повторили достижение Самсонова и Хайнце 24-летней давности

Хоккеисты «Бостона» Брэд Маршан и Давид Пастрняк, ставшие авторами хет-триков в двух последних матчах «Брюинз» в регулярном чемпионате НХЛ, повторили аналогичное достижение Сергея Самсонова и Стива Хайнце 24-летней давности.



«Когда в последний раз игроки «Брюинз» забивали хет-трики в двух матчах подряд? Сергей Самсонов и Стив Хайнце сделали это в апреле 1998 года», — сообщается в официальном аккаунте «Бостона» в «твиттере».

Напомним, в ночь на 14 января «Бостон» со счётом 3:2 победил «Филадельфию» в домашней встрече регулярного чемпионата НХЛ. Героем матча стал Давид Пастрняк, трижды поразивший ворота гостей.



А днём ранее в домашней игре «Бостона» с «Монреалем», завершившейся победой хозяев со счётом 5:1, хет-триком отметился Брэд Маршан.