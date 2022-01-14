Маршан и Пастрняк повторили достижение Самсонова и Хайнце 24-летней давности
Поделиться
Хоккеисты «Бостона» Брэд Маршан и Давид Пастрняк, ставшие авторами хет-триков в двух последних матчах «Брюинз» в регулярном чемпионате НХЛ, повторили аналогичное достижение Сергея Самсонова и Стива Хайнце 24-летней давности.
«Когда в последний раз игроки «Брюинз» забивали хет-трики в двух матчах подряд? Сергей Самсонов и Стив Хайнце сделали это в апреле 1998 года», — сообщается в официальном аккаунте «Бостона» в «твиттере».
Напомним, в ночь на 14 января «Бостон» со счётом 3:2 победил «Филадельфию» в домашней встрече регулярного чемпионата НХЛ. Героем матча стал Давид Пастрняк, трижды поразивший ворота гостей.
А днём ранее в домашней игре «Бостона» с «Монреалем», завершившейся победой хозяев со счётом 5:1, хет-триком отметился Брэд Маршан.
Комментарии
- 14 января 2022
-
08:40
-
08:32
-
08:22
-
08:14
-
08:02
-
07:38
-
07:38
-
07:17
-
07:14
-
07:13
-
06:32
-
06:19
-
05:55
-
05:43
-
05:28
-
05:14
-
04:33
-
03:45
-
03:20
-
00:05
- 13 января 2022
-
23:57
-
23:45
-
23:21
-
23:09
-
23:05
-
22:57
-
22:43
-
22:25
-
22:14
-
22:07
-
22:00
-
21:53
-
21:47
-
21:44
-
21:21
Партнерский контент