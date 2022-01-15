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Две передачи Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Кэнакс», «Бостон» победил «Нэшвилл»

Две передачи Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Кэнакс», «Бостон» победил «Нэшвилл»
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Сегодня, 15 января, в Роли (США) на «Пи-Эн-Си-Арене» проходил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Ванкувер Кэнакс». Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 4:1 (1:1, 2:0, 1:0).

В составе победителей забросили Себастьян Ахо, Винсент Трочек, Мартин Нечас и Стивен Лоренц, за гостей отличился Бо Хорват. Также в составе «Каролины» две результативные передачи отдал российский форвард Андрей Свечников.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 января 2022, суббота. 21:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 1
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Ахо (Терявяйнен, Деанджело) – 08:17' (5x4)   1:1 Хорват (Шенн) – 13:24' (5x5)   2:1 Трочек (Свечников, Нечас) – 21:02' (5x5)   3:1 Нечас (Трочек, Свечников) – 24:49' (5x5)   4:1 Лоренц (Шей, Песке) – 44:09' (5x5)

В параллельном матче, который проходил в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» «Бостон Брюинз» принимал «Нэшвилл Предаторз» и победил после овертайма со счётом 4:3 (2:1, 0:1, 1:1, 1:0).

В составе «Бостона» отличились Крэйг Смит, Майк Райлли, Брэд Маршан и Тейлор Холл. У гостей отличились Колтон Сиссонс, Люк Канин и Роман Йози.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 января 2022, суббота. 21:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
4 : 3
ОТ
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Смит (Бержерон, Маршан) – 03:20' (5x5)   2:0 Райлли (Хаула, Холл) – 07:37' (5x5)   2:1 Сиссонс (Фаббро) – 14:30' (5x5)   2:2 Канин (Казинс, Боровецки) – 27:32' (5x5)   3:2 Маршан (Макэвой, Бержерон) – 43:50' (5x4)   3:3 Йози (Томасино) – 46:26' (5x5)   4:3 Холл (Пастрняк, Вааканайнен) – 61:41' (3x3)
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