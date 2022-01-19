Кучеров реализовал большинство «Тампы», сравняв счёт в матче

Сегодня, 19 января, в Лос-Анджелесе (США) на арене «Стэйплс-центр» «Лос-Анджелес Кингз» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг» в рамках матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. На момент написания новости идёт перерыв после второго периода, счёт в матче равный – 3:3.
На 34-й минуте российский форвард гостей Никита Кучеров реализовал большинство команды, бросив в касание с правого пятака. Ранее в этом же большинстве «Тампа» пропустила шайбу после ошибки Михаила Сергачёва.
Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».
Напомним, «Тампа» заявила на матч только четверых защитников – это Михаил Сергачёв, Райан Макдона, Кэл Фут и Виктор Хедман.
Перед матчем «Лайтнинг» занимали второе место в таблице Восточной конференции, набрав 57 очков в 40 играх. Однако, если «Тампе» удастся набрать хотя бы одно очко, она выйдет на первое место в своей конференции.
Следующий матч «Лайтнинг» проведут 22 января в гостях с «Анахайм Дакс».
- 19 января 2022
-
08:42
-
08:38
-
08:30
-
08:20
-
08:00
-
07:48
-
06:47
-
06:45
-
06:42
-
06:35
-
06:30
-
06:26
-
06:16
-
06:02
-
05:48
-
04:39
-
04:31
-
04:15
-
03:52
-
02:52
- 18 января 2022
-
23:56
-
23:22
-
22:37
-
22:07
-
22:05
-
21:56
-
21:43
-
21:15
-
20:47
-
20:19
-
20:00
-
19:40
-
19:22
-
19:13
-
18:45