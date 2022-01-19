Кучеров реализовал большинство «Тампы», сравняв счёт в матче

Сегодня, 19 января, в Лос-Анджелесе (США) на арене «Стэйплс-центр» «Лос-Анджелес Кингз» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг» в рамках матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. На момент написания новости идёт перерыв после второго периода, счёт в матче равный – 3:3.



На 34-й минуте российский форвард гостей Никита Кучеров реализовал большинство команды, бросив в касание с правого пятака. Ранее в этом же большинстве «Тампа» пропустила шайбу после ошибки Михаила Сергачёва.

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Напомним, «Тампа» заявила на матч только четверых защитников – это Михаил Сергачёв, Райан Макдона, Кэл Фут и Виктор Хедман.



Перед матчем «Лайтнинг» занимали второе место в таблице Восточной конференции, набрав 57 очков в 40 играх. Однако, если «Тампе» удастся набрать хотя бы одно очко, она выйдет на первое место в своей конференции.



Следующий матч «Лайтнинг» проведут 22 января в гостях с «Анахайм Дакс».