Олимпийский хоккейный турнир не будет перенесён. Первый матч состоится 9 февраля

Как сообщает «Чемпионат», на совещании Международной федерации хоккея (ИИХФ) и МОК не стоял вопрос о переносе олимпийского хоккейного турнира. Таким образом, он не будет перенесён и состоится в ранее назначенные сроки. В первом матче Олимпиады-2022 сыграют сборные России и Швейцарии. Встреча состоится 9 февраля в 11:40 мск.



На групповом этапе россияне также сыграют с командами Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).



Напомним, 17 января сборная России назвала расширенный состав на Игры.

Вратари: Ярослав Аскаров, Александр Самонов (оба — СКА), Тимур Билялов («Ак Барс»), Иван Федотов (ЦСКА), Дмитрий Шугаев («Северсталь»).



Защитники: Дмитрий Вишневский, Александр Никишин (оба — «Спартак»), Вячеслав Войнов («Динамо» Москва), Александр Елесин («Локомотив»), Артём Минулин, Егор Яковлев (оба — «Металлург»), Даниил Пыленков (СКА), Никита Нестеров (ЦСКА), Сергей Телегин («Трактор»), Семён Чистяков, Дамир Шарипзянов (оба — «Авангард»), Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»).



Нападающие: Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Сергей Плотников, Антон Слепышев (все — ЦСКА), Антон Бурдасов, Никита Гусев, Андрей Кузьменко, Кирилл Марченко (все — СКА), Станислав Галиев, Вадим Шипачёв (оба — «Динамо» Москва), Артём Галимов, Дмитрий Воронков (оба — «Ак Барс»), Арсений Грицюк, Кирилл Семёнов (оба — «Авангард»), Александр Кадейкин («Салават Юлаев»), Артур Каюмов («Локомотив»), Андрей Чибисов («Металлург»), Артём Анисимов («Локомотив»), Владимир Ткачёв («Трактор»).