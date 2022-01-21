Экс-тренер «Адмирала» Андриевский стал тренером-консультантом альметьевского «Нефтяника»
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Клуб Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) альметьевский «Нефтяник» на официальном сайте объявил о назначении тренером-консультантом Александра Андриевского.
«На должность тренера-консультанта назначен Александр Леонидович Андриевский (10.08.1968). Александр Леонидович — воспитанник белорусского хоккея и первый белорусский хоккеист в НХЛ. В качестве тренера работал в таких клубах как «Гомель», «Динамо» Минск, «Адмирал», «Сибирь» и ХК «Сочи», — говорится в заявлении клуба.
Последним местом работы 53-летнего специалиста был владивостокский „Адмирал“, который он покинул в ноябре 2021 года по собственному желанию.
»Нефтяник" в настоящий момент располагается на 15-й строчке в таблице ВХЛ, имея в своём активе 46 очков после 41 матча.
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