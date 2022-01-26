Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

25 января состоялась премьера фильма «Омск, это для тебя!», посвящённого ХК «Авангард»

25 января состоялась премьера фильма «Омск, это для тебя!», посвящённого ХК «Авангард»
Комментарии

25 января в Омске и Балашихе состоялась премьера документального фильма, посвящённого ХК «Авангард», «Омск, это для тебя!»

В Омске на сеансе присутствовали руководители клуба, ветераны, воспитанники хоккейной Академии и болельщики. В Балашихе местным поклонникам «Авангарда» фильм представил главный тренер команды Боб Хартли, а также нападающий Павел Дедунов со своей семьёй.

«В первую очередь это фильм для Омска, следующий будет про возвращение команды. Мы готовили фильм к 70-летию омского хоккея, так что это всё получилось спонтанно. И я очень рад, что мы смогли собрать три фильма в одном, удержали сюжетную линию. Там было всё: драма, преодоление, победа, мы вспомнили заслуженных людей омского хоккея. Мне кажется, получилось неплохо.

Фильм начинался как картина про 70-летие: как хоккей появился в Омске и эволюционировал, как образовалась профессиональная команда, как её преследовали определённые беды, в том числе разрушение дворца, как мы боролись с этими препятствиями. Было бы хорошо показать введённую в эксплуатацию арену, но мы выиграли Кубок – и решили таким образом пока закончить это повествование. Надеюсь, у нас будет ещё не один повод продолжить этот фильм», – цитирует председателя правления «Авангарда» Александра Крылова официальный сайт клуба.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022