25 января состоялась премьера фильма «Омск, это для тебя!», посвящённого ХК «Авангард»

25 января в Омске и Балашихе состоялась премьера документального фильма, посвящённого ХК «Авангард», «Омск, это для тебя!»
В Омске на сеансе присутствовали руководители клуба, ветераны, воспитанники хоккейной Академии и болельщики. В Балашихе местным поклонникам «Авангарда» фильм представил главный тренер команды Боб Хартли, а также нападающий Павел Дедунов со своей семьёй.
«В первую очередь это фильм для Омска, следующий будет про возвращение команды. Мы готовили фильм к 70-летию омского хоккея, так что это всё получилось спонтанно. И я очень рад, что мы смогли собрать три фильма в одном, удержали сюжетную линию. Там было всё: драма, преодоление, победа, мы вспомнили заслуженных людей омского хоккея. Мне кажется, получилось неплохо.
Фильм начинался как картина про 70-летие: как хоккей появился в Омске и эволюционировал, как образовалась профессиональная команда, как её преследовали определённые беды, в том числе разрушение дворца, как мы боролись с этими препятствиями. Было бы хорошо показать введённую в эксплуатацию арену, но мы выиграли Кубок – и решили таким образом пока закончить это повествование. Надеюсь, у нас будет ещё не один повод продолжить этот фильм», – цитирует председателя правления «Авангарда» Александра Крылова официальный сайт клуба.
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