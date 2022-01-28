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Гол и две передачи Панарина не помогли «Рейнджерс» обыграть «Коламбус»

Гол и две передачи Панарина не помогли «Рейнджерс» обыграть «Коламбус»
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В Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в эти минуты проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу одержали хозяева со счётом 5:3.

В составе победителей забивали Густав Нюквист, Бун Дженнер (дважды) и Шон Курали (дубль). У гостей заброшенными шайбами отметились россиянин Артемий Панарин, Баркли Гудроу и Мика Зибанеджад.

Одну из шайб в составе «Рейнджерс» забросил российский нападающий Артемий Панарин. Также Панарин отметился двумя результативными передачами. Первая голевая передача в матче стала для Артемия 343-й в 472 матче за карьеру в НХЛ, благодаря чему он вышел на чистое 16-е место по результативным передачам среди российских хоккеистов, покорив результат Павла Буре (342 передачи в 702 матчах). Примечательно, что Панарин догнал Буре по передачам за карьеру в НХЛ, сыграв на 230 матчей меньше.

Александр Георгиев совершил 14 сейвов, коэффициент полезности у Владислава Гаврикова – «+2», а у Егора Чинахова – «-1».

НХЛ - регулярный чемпионат
28 января 2022, пятница. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
5 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Панарин (Фокс, Линдгрен) – 01:29' (5x5)   0:2 Гудроу (Шнайдер, Панарин) – 04:44' (5x5)   1:2 Нюквист (Лайне, Дженнер) – 05:49' (5x5)   2:2 Дженнер (Веренски, Бьёркстранд) – 07:28' (5x4)   3:2 Курали (Доми, Веренски) – 26:18' (5x5)   4:2 Дженнер (Лайне) – 32:27' (5x5)   4:3 Зибанеджад (Панарин, Шнайдер) – 47:12' (5x4)   5:3 Курали (Веренски) – 57:46' (en)
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