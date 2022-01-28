Гол и две передачи Панарина не помогли «Рейнджерс» обыграть «Коламбус»

В Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в эти минуты проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу одержали хозяева со счётом 5:3.
В составе победителей забивали Густав Нюквист, Бун Дженнер (дважды) и Шон Курали (дубль). У гостей заброшенными шайбами отметились россиянин Артемий Панарин, Баркли Гудроу и Мика Зибанеджад.
Одну из шайб в составе «Рейнджерс» забросил российский нападающий Артемий Панарин. Также Панарин отметился двумя результативными передачами. Первая голевая передача в матче стала для Артемия 343-й в 472 матче за карьеру в НХЛ, благодаря чему он вышел на чистое 16-е место по результативным передачам среди российских хоккеистов, покорив результат Павла Буре (342 передачи в 702 матчах). Примечательно, что Панарин догнал Буре по передачам за карьеру в НХЛ, сыграв на 230 матчей меньше.
Александр Георгиев совершил 14 сейвов, коэффициент полезности у Владислава Гаврикова – «+2», а у Егора Чинахова – «-1».
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