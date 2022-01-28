RDS: Овечкин продолжает бросать вызов времени и логике. В 36 лет ему уже нечего доказывать

Издание RDS, комментируя итоги первой половины сезона в Национальной хоккейной лиге, поделилось мнением об игре российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
«Александр Овечкин продолжает бросать вызов времени (и логике).
В 36 лет Ови уже нечего доказывать кому-либо в хоккейном мире. В погоне за результативностью Уэйна Гретцки Овечкин находится на пути к одному из лучших сезонов в своей карьере. В 44 матчах великий россиянин забил 29 голов и набрал 58 очков, что ставит его на второе место в каждой из обеих погонь.
Капитан «Кэпиталз» может совершить крупный подвиг в этом сезоне. Он может стать самым возрастным игроком в истории НХЛ, занявшим первое место в лиге по голам и очкам, — в возрасте 36 лет и 224 дней (к 29 апреля 2022 года). Предыдущая отметка принадлежит Биллу Куку, который возглавлял списки снайперов и бомбардиров НХЛ с 28 голами и 50 очками в сезоне-1932/1933.
Если Овечкин сохранит темп, он должен выйти на единоличную третью строчку в списке лучших снайперов в истории уже в феврале. Ови (759) отстаёт от Яромира Ягра (766) на семь шайб», — говорится в сообщении.
- 28 января 2022
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