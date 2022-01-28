NHL.com: Овечкин ещё никогда не был лучше или полезнее, чем в этом сезоне

Обозреватель официального сайта НХЛ Дэн Розен поделился мнением о нападающем «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине. Журналист считает россиянина главным претендентом на звание лучшего игрока сезона.
«У Алекса Овечкина есть объяснение, почему он проводит один из лучших сезонов в своей карьере в НХЛ в свои 36 лет и в свой 17-й сезон.
Овечкин был самым важным игроком «Кэпиталз» и лучшим бомбардиром в НХЛ с момента прибытия в 2005 году. Возможно, он ещё никогда не был лучше или полезнее, чем в этом сезоне, учитывая обстоятельства, с которыми столкнулись «Кэпиталз».
Овечкин является моим фаворитом на получение «Харт Трофи» к середине сезона. Он делит второе место в НХЛ по голам (29), делит второе место по очкам (58) и является единственным игроком «Кэпиталз», сыгравшим во всех 44 матчах этого сезона.
У «Вашингтона» не было второго звена: Энтони Манта, Никлас Бекстрём и Ти Джей Оши большую часть старта сезона пропустили из-за травм и COVID-19. Вратари «Кэпиталз» имеют средние показатели в сезоне (90,4% отражённых бросков). Но они прямо сейчас в гонке за плей-офф, четвёртые в столичном дивизионе — во многом благодаря влиянию Овечкина.
Ранее Овечкин выигрывал «Харт Трофи» в сезонах-2007/2008, 2008/2009 и 2012/2013.
Если история имеет значение, Ови не замедлится. За свою карьеру в НХЛ он пропустил 42 из 1283 возможных матчей регулярного сезона.
Овечкин также поднимается в рейтинге лучших снайперов НХЛ за всю историю. Сейчас он четвёртый с 759 голами. В этом сезоне он опередил Марселя Дионна (731) и Бретта Халла (741). Далее идёт Яромир Ягр (766). На втором месте — Горди Хоу (801). Уэйн Гретцки (894) — лидер.
Овечкин нацелен на этот рекорд. Ови побьёт его, если продолжит вести «Кэпиталз» так же, как в этом сезоне», — приводит слова Розена официальный сайт НХЛ.
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