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Стогниенко прокомментирует хоккей на Олимпиаде-2022

Стогниенко прокомментирует хоккей на Олимпиаде-2022
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Шеф-редактор и комментатор «Okko Спорт» Владимир Стогниенко будет работать на матчах хоккейного турнира Олимпиады-2022 в Пекине (Китай), сообщает сотрудник ВГТРК Дмитрий Анисимов в «Фейсбуке».

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля. Мужской хоккейный турнир начнётся в среду, 9 февраля. Сборная России в этот день встретится с командой Швейцарии. Стартовое вбрасывание — в 11:40 мск. Сборная России сыграет в группе B с командами Чехии, Дании и Швейцарии.

Ранее Федерация хоккея России на официальном сайте объявила имена капитана и его ассистентов на Олимпиаду-2022. Выводить команду на лёд с капитанской нашивкой будет Вадим Шипачёв. Ассистентами капитана станут Никита Нестеров, Сергей Андронов и Егор Яковлев.

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