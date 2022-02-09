«А вы хотите, чтобы первая игра была не сложная?» Михайлов — о матче России и Швейцарии

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал победу сборной России в стартовом матче мужского хоккейного турнира Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай) с национальной командой Швейцарии (1:0).
«Сложные матч? А вы хотите, чтобы первая игра была не сложная? Это стартовый матч. Да, он был сложным, но стартовал хоккейный турнир на Олимпийских играх. Наши ребята играли достаточно уверенно, матч всегда состоит из каких-то ошибок. Они были, но не повлияли на ход встречи. Пожелаем добиваться результата, немного построже играть в обороне. Нападающие создали много моментов, тоже не забили», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Напомним, сегодня, 9 февраля, на Олимпийских играх — 2022 в Пекине на стадионе «Национальный» прошёл стартовый матч мужского хоккейного турнира между сборными России и Швейцарии. Встреча группового этапа завершилась победой российской команды со счётом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0).
- 9 февраля 2022
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