Сборная России по хоккею стартовала на Олимпиаде — 2022 с победы, всухую обыграв Швейцарию

Сегодня, 9 февраля, на Олимпийских играх — 2022 в Пекине на стадионе «Национальный» прошёл стартовый матч мужского хоккейного турнира между сборными России и Швейцарии. Встреча группового этапа завершилась победой российской команды со счётом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0).
За три секунды до конца первого периода Антон Слепышев вывел сборную России вперёд. Этот гол стал победным. Голкипер Иван Федотов оформил «сухарь», отразив 33 броска.
Напомним, Олимпийские игры в Пекине начались 4 февраля и продлятся до 20 февраля. Хоккейный турнир стартовал 9 февраля, а закончится 20 февраля. Сборная России выступает в группе B с командами Чехии, Швейцарии и Дании. В группе A будут играть сборные Канады, США, Германии и Китая. В группу C попали команды Финляндии, Швеции, Латвии и Словакии.
- 9 февраля 2022
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