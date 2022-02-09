Афиногенов: Слепышев забил победный гол в игре с Швейцарией. Он не подвёл команду, а помог

Экс-форвард сборной России Максим Афиногенов прокомментировал победу сборной России в стартовом матче мужского хоккейного турнира Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай) с национальной командой Швейцарии (1:0).
«Во-первых, хотелось бы поздравить нашу сборную с победой и с удачным началом Олимпийских игр. Это первый матч, всегда тяжело, Швейцарская сборная не из лёгких соперников, поэтому просто хочу поздравить с победой и пожелать удачи.
Это ещё первая игра, ребята только притираются друг к другу. У них не было игровой практики, поэтому первая игра всё время тяжёлая. Я думаю, что со следующей игры им будет уже чуть легче.
Антон Слепышев забил победный гол в этой игре. Он не подвёл команду, а помог ей. Что касается удаления, то это первый матч. Наверное, есть ещё нервозность у ребят, давно не играли, поэтому получилось так.
К вратарю, отыгравшему на ноль, точно нет никаких претензий. Всё сказано этим результатом. Я не считаю, что первое звено сыграло слабо. У них было много моментов. Единственное, шайба не шла, и вратарь швейцарской команды играл неплохо. В принципе, Гусев обострял игру и вылезал на ворота, то есть моменты были у ребят. Надо забивать просто», — сказал Афиногенов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.
- 9 февраля 2022
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