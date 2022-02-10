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Самсонов сыграет в воротах «Вашингтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем»

Самсонов сыграет в воротах «Вашингтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем»
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Российский голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов займёт место в воротах клуба в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Монреаль Канадиенс», сообщает в «твиттере» журналист Саманта Пелл.

В текущем регулярном чемпионате 24-летний голкипер принял участие в 25 матчах, отражая 90,2% бросков при коэффициенте надёжности 2,89. Всего на счету Самсонова 70 матчей в НХЛ, из которых 61 — в старте. Он одержал 43 победы в основное время, отражая 90,6% бросков и пропуская в среднем 2,71 шайбы за матч.

Встреча между «Вашингтоном и „Монреалем“ состоится завтра, 11 февраля. Начало — в 3:00 по московскому времени. Напомним, „Кэпиталз“ занимают седьмое место в таблице Восточной конференции, набрав 59 очков после 48 матчей.

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