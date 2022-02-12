А. Зайцев — о штрафе Воронкова: несчастный случай, но к арбитрам здесь не подкопаешься
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Известный хоккейный арбитр Александр Зайцев поделился мнением об удалении нападающего сборной России Дмитрия Воронкова до конца матча во встрече группового этапа олимпийского турнира с командой Швейцарии.
«К сожалению, такие хоккейные правила в этом году. Олимпиада и её роль здесь не играют роли, на чемпионате мира так же будут судить, весь сезон будет такой. Это несчастный случай, чех меньше ростом, ещё и подсел под Воронкова. По правилам это «5+20», к арбитрам здесь не подкопаешься. Но ещё не вечер, болеем за ребят дальше», – сказал Зайцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Напомним, чехи дважды сумели реализовать пятиминутное большинство из-за удаления Дмитрия Воронкова.
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