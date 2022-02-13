«Привозить чартером из Китая? Отозвать с национальной команды?» Квартальнов — о Билялове

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвёл итоги встречи с «Локомотивом» (3:2) в товарищеском матче на «Турнире на паузе».



«Давно не играли. Хромало качество технического мастерства, было много потерь, брака в передачах. Но любая победа придаёт положительные эмоции, хотя и стоит многое наладить.



Многие компоненты надо подтягивать, даже со входом в зону были проблемы. Надо было улучшать свою игру, но отмечу, что есть хорошие моменты. Хотя были и те, которые нам не понравились.



Игорь Никитин ранее был помощником в ЦСКА. Сейчас встречаемся в роли главных тренеров. Были какие-либо эмоции от этого факта? Нет. Всё равно товарищеский матч и не думаешь о таких моментах. Да и мы до этого встречались, когда он работал главным тренером в ЦСКА. Мы долго не играли из-за паузы. Хорошо, что были зрители, не пустые трибуны. Сразу начинаем в плей-офф играть, поэтому надо набирать кондиции.



Не тяжело будет стартовать в плей-офф после длительной паузы? Поэтому придумали этот турнир, будет ещё пару товарищеских игр. Понятно, что регулярный чемпионат не заменит товарищеские игры.



Тимур Билялов не играет на Олимпиаде. Сможет ли он войти сразу в ритм после возвращения в состав? Что, привозить его чартером из Китая? Отозвать с национальной команды? Будет пара выставочных игр — он сыграет.



Физическое состояние команды тяжеловато, кто-то после болезни. Есть над чем работать, турнир закончим — будет повеселее», — приводит слова Квартальнова «Спорт Бизнес Online».