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Шипачёв: не забиваю голы, не отдаю передачи. Не знаю, я плохо играю, надо добавлять

Шипачёв: не забиваю голы, не отдаю передачи. Не знаю, я плохо играю, надо добавлять
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Нападающий и капитан сборной России Вадим Шипачёв ответил на критику о своей игре на Олимпиаде.

«Моя не самая яркая игра связана с другими обязанностями? Не знаю, пока я играю плохо, надо добавлять. Всё понятно и очевидно. Надо выполнять работу чуть по-другому.

Почему не очень хорошая статистика? Не забиваю голы, не отдаю передачи. Не знаю, я плохо играю.
Играю много в обороне? Пока не идут голы, значит, буду побольше играть в обороне.

Уровень Олимпиады выше КХЛ? Нет, просто все в разной форме подошли к турниру. Швейцарцы вот когда закончили играть? Мы-то месяц не играли. Через игры набираем форму, надеюсь, следующие игры будут лучше.

Когда играешь, ты в тонусе. Конечно, так легче играть на любых соревнованиях. Без игрового тонуса на тренировке всё равно много не наработаешь.
Наша связка с Галиевым – лучшая в КХЛ? Значит, мы не в оптимальной кондиции.

Буду ли за кого-то переживать в матче Дании с Латвией? Нет, просто посмотрю хоккей. Симпатий ни на чьей стороне не будет.

Будем готовиться. Мы же не выбирали соперников, как получилось, так получилось. Главное – выходить и выигрывать.

Две разных игры от команды – со Швейцарией и Данией одна, а с Чехией – другая?
Когда выигрываешь, тогда лучше. Лучше выигрывать, чем проигрывать. Надо как-то миксануть, чтобы был и хороший хоккей, и победы. Будем стараться.

Валиева? Я вообще не в курсе, какое решение приняли, что тут комментировать», – передаёт слова Шипачёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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