Шипачёв: не забиваю голы, не отдаю передачи. Не знаю, я плохо играю, надо добавлять

Нападающий и капитан сборной России Вадим Шипачёв ответил на критику о своей игре на Олимпиаде.

«Моя не самая яркая игра связана с другими обязанностями? Не знаю, пока я играю плохо, надо добавлять. Всё понятно и очевидно. Надо выполнять работу чуть по-другому.

Почему не очень хорошая статистика? Не забиваю голы, не отдаю передачи. Не знаю, я плохо играю.

Играю много в обороне? Пока не идут голы, значит, буду побольше играть в обороне.



Уровень Олимпиады выше КХЛ? Нет, просто все в разной форме подошли к турниру. Швейцарцы вот когда закончили играть? Мы-то месяц не играли. Через игры набираем форму, надеюсь, следующие игры будут лучше.



Когда играешь, ты в тонусе. Конечно, так легче играть на любых соревнованиях. Без игрового тонуса на тренировке всё равно много не наработаешь.

Наша связка с Галиевым – лучшая в КХЛ? Значит, мы не в оптимальной кондиции.



Буду ли за кого-то переживать в матче Дании с Латвией? Нет, просто посмотрю хоккей. Симпатий ни на чьей стороне не будет.



Будем готовиться. Мы же не выбирали соперников, как получилось, так получилось. Главное – выходить и выигрывать.

Две разных игры от команды – со Швейцарией и Данией одна, а с Чехией – другая?

Когда выигрываешь, тогда лучше. Лучше выигрывать, чем проигрывать. Надо как-то миксануть, чтобы был и хороший хоккей, и победы. Будем стараться.



Валиева? Я вообще не в курсе, какое решение приняли, что тут комментировать», – передаёт слова Шипачёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.