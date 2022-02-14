Вице-президент Федерации хоккея Татарстана сообщил об идее создания исламской лиги

Вице-президент Федерации хоккея Республики Татарстан Андрей Рябов рассказал об идее создания исламской хоккейной лиги.
«Вышли с идеей создания исламской хоккейной лиги в Татарстане. У меня уже есть стартовые документы, даже проект устава. Мне уже неоднократно говорили, что мусульмане из разных стран готовы участвовать. Желаний масса, но пока тяжело с конкретикой. Ведём переговоры с 20 государствами.
Хоккей — это довольно дорогой вид спорта. Соответственно, взваливать затраты по организации турнира на республику неправильно, поэтому сначала нужно будет проработать экономическую основу состязаний.
Хоккейной инфраструктуры в Татарстане хватит для проведения такого турнира. Организовать лигу тоже не проблема, но упираемся в вопросы финансирования», – цитирует Рябова «Татар-информ».
- 14 февраля 2022
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