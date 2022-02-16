«Локомотив» переиграл «Северсталь» на «Турнире на паузе»

Сегодня, 16 февраля, состоялся матч клубов Континентальной хоккейной лиги в рамках «Турнира на паузе», в котором сошлись между собой «Локомотив» и «Северсталь». Команда из Ярославля переиграла соперника со счётом 5:2.



«Локомотив» вывел вперёд Максим Шалунов, а затем Егор Коршков удвоил преимущество клуба. Но «Северсталь» смогла отыграться, по разу отличились Прохор Корбит и Даниил Вовченко. И всё-таки ярославский клуб довёл дело до убедительной победы. Сначала всё тот же Коршков вновь вывел его вперёд, а Даниил Тесанов довёл разрыв до двух шайб. Под занавес встречи Егор Коршков оформил хет-трик и установил окончательный счёт.



Напомним, по итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой конференции вышли в розыгрыш Кубка Гагарина по проценту набранных очков от общего количества.