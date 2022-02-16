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«Локомотив» переиграл «Северсталь» на «Турнире на паузе»

«Локомотив» переиграл «Северсталь» на «Турнире на паузе»
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Сегодня, 16 февраля, состоялся матч клубов Континентальной хоккейной лиги в рамках «Турнира на паузе», в котором сошлись между собой «Локомотив» и «Северсталь». Команда из Ярославля переиграла соперника со счётом 5:2.

«Локомотив» вывел вперёд Максим Шалунов, а затем Егор Коршков удвоил преимущество клуба. Но «Северсталь» смогла отыграться, по разу отличились Прохор Корбит и Даниил Вовченко. И всё-таки ярославский клуб довёл дело до убедительной победы. Сначала всё тот же Коршков вновь вывел его вперёд, а Даниил Тесанов довёл разрыв до двух шайб. Под занавес встречи Егор Коршков оформил хет-трик и установил окончательный счёт.

Напомним, по итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой конференции вышли в розыгрыш Кубка Гагарина по проценту набранных очков от общего количества.

Турнир на паузе. Турнир на паузе
16 февраля 2022, среда. 13:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
5 : 2
Северсталь
Череповец
1:0 Шалунов (Марченко, Козун) – 00:26' (5x5)   2:0 Коршков (Красковский) – 10:28' (5x5)   2:1 Корбит (Подшивалов, Агапов) – 11:07' (5x5)   2:2 Вовченко (Стенквист) – 32:05' (5x5)   3:2 Коршков (Полунин, Осипов) – 35:19' (5x5)   4:2 Тесанов – 43:24' (5x5)   5:2 Коршков (Полунин) – 59:12' (en)
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