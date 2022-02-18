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Гол и передача Бучневича не помогли «Сент-Луису» выиграть у «Монреаля»

Гол и передача Бучневича не помогли «Сент-Луису» выиграть у «Монреаля»
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В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» в эти минуты завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Монреаль Канадиенс» принимал «Сент-Луис Блюз». Победу в этом матче одержали хозяева в овертайме со счётом 3:2.

Хозяева вышли вперёд уже на 8-й минуте благодаря голу Пола Байрона. На 19-й минуте счёт сравнял Роберт Томас с передачи российского нападающего Павла Бучневича. На 59-й же минуте сам Бучневич вывел гостей вперёд, ему ассистировал другой россиянин Владимир Тарасенко. Через минуту счёт сравнял вновь Коул Кофилд. Он же и решил исход матча в овертайме.

Российские нападающие Иван Барбашёв и Клим Костин и защитник Александр Романов очков в матче не набрали.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 февраля 2022, пятница. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 2
ОТ
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Байрон (Лехконен, Питри) – 07:13' (5x5)   1:1 Томас (Бучневич) – 18:26' (4x5)   1:2 Бучневич (Тарасенко, Фолк) – 58:41' (5x5)   2:2 Кофилд (Уайдман, Хоффман) – 59:51' (6x5)   3:2 Кофилд (Питри) – 62:22' (3x3)
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