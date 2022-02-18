Гол и передача Бучневича не помогли «Сент-Луису» выиграть у «Монреаля»

В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» в эти минуты завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Монреаль Канадиенс» принимал «Сент-Луис Блюз». Победу в этом матче одержали хозяева в овертайме со счётом 3:2.



Хозяева вышли вперёд уже на 8-й минуте благодаря голу Пола Байрона. На 19-й минуте счёт сравнял Роберт Томас с передачи российского нападающего Павла Бучневича. На 59-й же минуте сам Бучневич вывел гостей вперёд, ему ассистировал другой россиянин Владимир Тарасенко. Через минуту счёт сравнял вновь Коул Кофилд. Он же и решил исход матча в овертайме.



Российские нападающие Иван Барбашёв и Клим Костин и защитник Александр Романов очков в матче не набрали.