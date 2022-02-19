Юбердо побил рекорд по скорости достижения 50 передач в сезоне среди левых форвардов

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Миннесота Уайлд» принимала «Флориду Пантерз». Победу в этом матче одержали гости со счётом 6:2.

Нападающий «Флориды» Джонатан Юбердо отдал две результативные передачи в этой встрече. Для канадского форварда они стали 50-й и 51-й в сезоне, в котором он принял участие в 49 матчах. Как отмечает StatsCentre в «Твиттере», Юбердо достиг отметки в 50 результативных передач в рамках одного сезона быстрее, чем кто-либо в истории НХЛ среди левых нападающих. Прежде рекорд принадлежал легендарному шведскому нападающему «Ванкувер Кэнакс» Даниэлю Седину, который в сезоне-2009/2010 набрал 50 ассистов за 52 встречи.