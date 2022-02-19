Ларионов — о сборной России по хоккею: дай бог, чтобы они выиграли золото

Бывший главный тренер молодёжной сборной России и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов поделился мнением о молодых игроках в составе сборной России на Олимпиаде-2022.



«С каждым матчем они играют всё лучше, нет провалов. Грицюк, Никишин, Воронков, Телегин растут по ходу турнира. Надо давать играть ребятам на таком уровне, потому что это будущее российского хоккея. Уровень КХЛ – это одно, а уровень Олимпиады – это другое. Нужно проходить через волнение и те матчи, когда необходимо доставать из себя самые лучшие качества. И ребята это делают.



Насколько хорошо справляется молодой в плане опыта тренерский штаб? Вы знаете, тут дело в том, что они сделали свой выбор в плане формирования команды. Они посмотрели кандидатов на Кубке Первого канала и решили вот таким составом играть на Олимпиаде. Пока всё идёт нормально. Сборная играет строго в обороне, за исключением одного матча с чехами, а в остальном это их стиль. Дай бог, чтобы они выиграли золото», – сказал Ларионов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Торишным.