Хартикайнен: 14 лет играешь в хоккей, ничего не выигрывая. А потом ты олимпийский чемпион

Нападающий сборной Финляндии по хоккею Теэму Хартикайнен прокомментировал победу команды в финале Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) с Россией со счётом 2:1.



«Что случилось? 14 лет играешь в хоккей, ничего не выигрываешь, и это тяжело. А потом ты олимпийский чемпион. Совершенно непередаваемые ощущения.



Мы сегодня выиграли. Мы были очень увлечены этой игрой. Мы сыграли свой лучший матч на турнире, у нас было много возможностей. А какая защита и игра в целом! Играть приятно, по-другому и не скажешь.



Если бы Россия забила ещё один гол, была бы другая игра. Но мы верили, что Хапа (Харри Сятери. — Прим. «Чемпионата») спасёт и мы защитим результат. Потом, когда была ничья 1:1, казалось, что мы этим и занимаемся», — приводит слова Хартикайнена официальный сайт федерации хоккея Финляндии со ссылкой на Discovery+.

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