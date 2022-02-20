Хартикайнен: 14 лет играешь в хоккей, ничего не выигрывая. А потом ты олимпийский чемпион

Нападающий сборной Финляндии по хоккею Теэму Хартикайнен прокомментировал победу команды в финале Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) с Россией со счётом 2:1.
«Что случилось? 14 лет играешь в хоккей, ничего не выигрываешь, и это тяжело. А потом ты олимпийский чемпион. Совершенно непередаваемые ощущения.
Мы сегодня выиграли. Мы были очень увлечены этой игрой. Мы сыграли свой лучший матч на турнире, у нас было много возможностей. А какая защита и игра в целом! Играть приятно, по-другому и не скажешь.
Если бы Россия забила ещё один гол, была бы другая игра. Но мы верили, что Хапа (Харри Сятери. — Прим. «Чемпионата») спасёт и мы защитим результат. Потом, когда была ничья 1:1, казалось, что мы этим и занимаемся», — приводит слова Хартикайнена официальный сайт федерации хоккея Финляндии со ссылкой на Discovery+.
- 20 февраля 2022
-
17:51
-
17:30
-
17:25
-
16:57
-
16:52
-
16:19
-
15:44
-
15:36
-
15:14
-
14:51
-
14:47
-
14:42
-
14:37
-
14:21
-
14:11
-
13:49
-
13:46
-
13:27
-
13:26
-
12:55
-
12:44
-
12:38
-
12:35
-
12:23
-
12:22
-
12:07
-
12:02
-
12:00
-
12:00
-
11:58
-
11:40
-
11:38
-
11:30
-
11:25
-
11:22