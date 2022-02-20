Тренер сборной Финляндии о финале с Россией: этот матч показался самым лёгким на Олимпиаде

Тренер сборной Финляндии по хоккею Микко Маннер прокомментировал победу команды в финале Олимпийских игр 2022 года в Пекине с Россией со счётом 2:1.
«У нас достаточно хорошие игроки, поэтому тренерам легко выглядеть хорошими. Игроки защищались с невероятной самоотдачей, взаимодействовали друг с другом. Почему-то это финальное выступление показалось самым лёгким из всех. Картина игры была такова, что сегодня мы владели инициативой, а мастерство россиян так и не проявилось», — приводит слова Маннера Yle.
Напомним, в Пекине (Китай) завершился финальный матч мужского хоккейного турнира Олимпийских игр — 2022, в котором сыграли сборные России и Финляндии. Во встрече, прошедшей на стадионе «Национальный», финская команда одержала победу со счётом 2:1, завоевав золотые медали Олимпиады.
- 20 февраля 2022
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