Маннинен: у русских нет центров. У сборной Финляндии же лучшие центральные нападающие

Нападающий сборной Финляндии по хоккею Сакари Маннинен прокомментировал победу команды в финале Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) с Россией со счётом 2:1.

«У русских нет центров. У нас есть лучшие центральные нападающие — Фильппула, Бьёрнинен, Няттинен, Аалтонен… Вся команда такая же мощная — команда с четырьмя центрами, лучшими игроками.



Подготовка к турниру? Все знакомые ребята. Влиться в эту команду было легко, тактика игры всем знакома. Всё как-то встало на свои места. Конечно, в первой встрече все понемногу волновались, но потом нас отпустило.



Мы хорошо защищались, Хапа (Харри Сятери. — Прим. «Чемпионата») был очень хорош в воротах, и мы знали, что если мы получим несколько моментов, мы забьём. Но на самом деле ключевой в этом турнире была защита», — приводит слова Маннинена официальный сайт федерации хоккея Финляндии со ссылкой на Discovery+.