«Всё приближено к плей-офф. Игра получилась». Разин — об 1:1 с «Локомотивом»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвёл итоги товарищеской встречи с «Локомотивом» (1:1), а также игровые кондиции команды перед плей-офф КХЛ.
«Обе команды готовятся к плей-офф. Было видно, что «Локомотив» заряжен – у них все вышли. И у нас те ребята, которые заменяли не игравших, старались проявить себя, попасть в состав. Поэтому игра получилась. Я думаю, болельщики довольны, хоть и голов было мало, но моменты были. Повторюсь: всё приближено к плей-офф.
Конечно, не было такой жёсткой, грубой борьбы, которая всё-таки в плей-офф будет. Последняя игра перед плей-офф показала, что мы не в плохих физических кондициях. Самое главное — их сохранить и без травм войти в плей-офф.
До плей-офф остались считанные дни. Какие планы у команды? Завтра выходной. Затем четыре дня – цикл, чтобы отточить моменты. Покажем эти две игры, разберём ошибки. Стандартное большинство, меньшинство – всё это нужно „подработать“, — цитирует Разина официальный сайт клуба.
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